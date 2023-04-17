Захарова назвала Киев инструментарием против РФ из-за решения Польши по украинскому зерну

Польская сторона ведет переговоры с Киевом, пока Украина остается инструментарием против Москвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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