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«Я этой ерундой заниматься не буду»: почему 14-летний сын Филиппа Киркорова наотрез отказался от шоу-бизнеса

«Я этой ерундой заниматься не буду»: почему 14-летний сын Филиппа Киркорова наотрез отказался от шоу-бизнеса

Филипп Киркоров с ранних лет приучал своих детей к светской жизни, однако его 14-летний сын Мартин принял твердое решение держаться в стороне от шоу-бизнеса.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Умный мальчик.... ВСЕГО ЕМУ ХОРОШЕГО и УДАЧИ!!  ДЕТКА!!
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