Германия вверх дном: русские «оккупанты» и американские «освободители»

«В современной Европе системно и преднамеренно уничтожается историческая память, искажается правда о Второй мировой войне и предаются забвению уроки прошлого, результатом чего становится возрождение нацизма», – диагнозы, подобные этому, довольно часто можно услышать сегодня в эфире практически любого из наших федеральных каналов.
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