Мария Захарова: Запад проиграл, поэтому будет набиваться в друзья России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с главным редактором ИА Регнум Мариной Ахмедовой рассказала, на что сегодня способна дипломатия, из чего состоит русофобия Запада и как продолжать помогать людям, даже если сам испытываешь боль.