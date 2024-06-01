Мария Захарова: Запад проиграл, поэтому будет набиваться в друзья России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с главным редактором ИА Регнум Мариной Ахмедовой рассказала, на что сегодня способна дипломатия, из чего состоит русофобия Запада и как продолжать помогать людям, даже если сам испытываешь боль.
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