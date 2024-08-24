Тюнинг на случай апокалипсиса: как преобразился Tesla Cybertruck

Модифицированный электромобиль Tesla Cybertruck / © Archimedes / Unplugged Performance Инженеры-энтузиасты из автомобильного тюнинг-ателье Unplugged Performance, объединившись с сотрудниками компании Archimedes Defense, специализирующейся на разработке силовых установок для нужд военных, представили модернизированную версию электрического пикапа Tesla Cybertruck, получившую название Sting.
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