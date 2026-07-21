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Хегсет: расходы США на конфликт с Ираном составляют $37,5 млрд

Хегсет: расходы США на конфликт с Ираном составляют $37,5 млрд

Расходы США на конфликт с Ираном составляют $37,5 млрд, сообщил министр войны США Пит Хегсет. «Текущая оценка, которой мы располагаем на сегодняшний день, составляет $37,5 млрд», — приводит РИА Новости его слова во время слушания в сенатском комитете по ассигнованиям.

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