Для строительства развязки у тюменского университета изымут земли

В Тюмени планируется строительство новой двухуровневой развязки. Она будет находиться в районе Воронинских горок и займет четыре участка, которые используются Государственным аграрным университетом Северного Зауралья» для сельскохозяйственного производства.
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