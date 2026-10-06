Актёр Смоленского драмтеатра и его семья остались без крова из-за пожара

«Слава Богу, все живы!» Смолянин долгое время жаловался на бездействие коммунальщиков при вывозе мусора под окнами У актёра Смоленского драматического театра Константина Юхневича в пятницу на улице Попова областного центра сгорела расположенная в общежитии квартира.