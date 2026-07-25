Севастополь получит федеральную субсидию для поддержки туристического бизнеса

Мера создана для поддержки туристической индустрии в условиях санкционного давления.Правительство России утвердило изменения в госпрограмме «Развитие туризма», которые предусматривают выделение федеральных субсидий Севастополю для поддержки местных предприятий туристической отрасли в 2026 году.
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