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Вести Севастополь

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Севастополь получит федеральную субсидию для поддержки туристического бизнеса

Севастополь получит федеральную субсидию для поддержки туристического бизнеса

Мера создана для поддержки туристической индустрии в условиях санкционного давления.Правительство России утвердило изменения в госпрограмме «Развитие туризма», которые предусматривают выделение федеральных субсидий Севастополю для поддержки местных предприятий туристической отрасли в 2026 году.

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