Севастополь получит федеральную субсидию для поддержки туристического бизнеса

Мера создана для поддержки туристической индустрии в условиях санкционного давления.Правительство России утвердило изменения в госпрограмме «Развитие туризма», которые предусматривают выделение федеральных субсидий Севастополю для поддержки местных предприятий туристической отрасли в 2026 году.