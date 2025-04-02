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Позитив для оптимистов

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Переговоры по Украине зашли в тупик: Трамп заменит санкции против России данью

Переговоры по Украине зашли в тупик: Трамп заменит санкции против России данью

Коллаж Царьграда Вадим Егоров Переговоры США и России затягиваются: Трамп не готов идти на обострение отношений с опекающим Украину Западом в лице ЕС и Британии, Кремль не собирается сдавать русские национальные интересы в угоду мировой "повесточке".

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