Переговоры по Украине зашли в тупик: Трамп заменит санкции против России данью

Коллаж Царьграда Вадим Егоров Переговоры США и России затягиваются: Трамп не готов идти на обострение отношений с опекающим Украину Западом в лице ЕС и Британии, Кремль не собирается сдавать русские национальные интересы в угоду мировой "повесточке".