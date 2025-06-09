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Царьград

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Тайная причина боли в ушах. Эксперты рассказали, какие наушники опасно носить летом

Тайная причина боли в ушах. Эксперты рассказали, какие наушники опасно носить летом

Летняя жара приносит не только радость от солнечных дней, но и определенные риски для здоровья, особенно когда речь идет о ношении наушников.

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