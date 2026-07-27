🔥 В Красногвардейском районе потушили пожар в частном доме Возгорание произошло в селе Александровка — горела кровля одноэтажного дома.
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🔥 В Красногвардейском районе потушили пожар в частном доме Возгорание произошло в селе Александровка — горела кровля одноэтажного дома.