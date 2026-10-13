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Психолог Соловьева назвала запойное чтение способом бегства от реальности

Психолог Соловьева назвала запойное чтение способом бегства от реальности

«Запойное» чтение книг, просмотр сериалов и учеба могут служить способом уйти от действительности. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала психолог Елена Соловьева.

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