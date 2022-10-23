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"Пари НН" обратится в РФС с жалобой на судейство матча с "Краснодаром"

"Пари НН" обратится в РФС с жалобой на судейство матча с "Краснодаром"

"Пари Нижний Новгород" обратится в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой разобрать спорные моменты в судействе матча 14-го тура Российской премьер-лиги с "Краснодаром", сообщает "Матч ТВ".

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