"Пари НН" обратится в РФС с жалобой на судейство матча с "Краснодаром"

"Пари Нижний Новгород" обратится в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой разобрать спорные моменты в судействе матча 14-го тура Российской премьер-лиги с "Краснодаром", сообщает "Матч ТВ".