Пользователи iPhone пожаловались на доносящиеся из смартфонов чужие голоса

Некоторые владельцы iPhone столкнулись с необычным явлением, в результате которого они слышат чужие голоса, исходящие из их устройств, хотя никаких активных приложений или звонков в этот момент не зафиксировано.
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