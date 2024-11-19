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Пользователи iPhone пожаловались на доносящиеся из смартфонов чужие голоса

Пользователи iPhone пожаловались на доносящиеся из смартфонов чужие голоса

Некоторые владельцы iPhone столкнулись с необычным явлением, в результате которого они слышат чужие голоса, исходящие из их устройств, хотя никаких активных приложений или звонков в этот момент не зафиксировано.

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