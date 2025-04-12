Месть за Курск: Российская армия готовится ударить по Чернигову?

Информацией со ссылкой на открытые источники делится Telegram-канал INSIDER-T. Как сообщают авторы канала, возможность наступления Вооруженных сил России на Черниговском направлении действительно рассматривается.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии