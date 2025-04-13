До сих пор без света: в Приморье устраняют аварии на электросетях

Энергетики озвучили последствия штормового ветра и ливня, обрушившихся на Приморье 13 апреля. Специалисты рассказали о ходе устранения массовых аварий и сложностях, возникших в ходе ремонтных работ, сообщает PRIMPRESS.
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