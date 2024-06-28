«Макс, правда, так сказал?» Тото Вольф не поверил Максу Ферстаппену

«Макс, правда, так сказал?» Тото Вольф не поверил Максу ФерстаппенуLAT Images / MercedesГлава команды Mercedes Тото Вольф в очередной раз подчеркнул, что пока нет гарантий выступления Макса Ферстаппена за Red Bull Racing в 2025 году.