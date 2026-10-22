© Mohammed Mohammed/Global Look PressХуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» проводят операцию по спасению 14 граждан Индии с яхты, которая, по их утверждению, подверглась удару со стороны Саудовской Аравии в Красном море.
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