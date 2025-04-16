Как сегодня выглядит лейтенант Смальков из «Солдат»

Многим телезрителям запомнился несуразный и излишне наивный лейтенант Смальков из сериала «Солдаты». Исполнитель этой роли, Игнатий Акрачков, признавался, что для него Валерий Геннадьевич стал любимым персонажем.
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