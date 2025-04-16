Шоубиз- бессмыс...
Кто там - за маскойЛицедеи и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Шоубиз- бессмысленный и беспощадный

5 700 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    Кошмаааааар!!!!!!Знаменитости, кот...
  • Галина Скрипник
    Ну уж роговцеву бандеровку сюда не надо. Не достойна.Знаменитости, кот...
  • Владимир Моргунов
    Многие миллионы поклонников творчества В. Высоцкого знают наизусть десятки а то и более песен. Поют их, созданы клубы..."Высоцкий не был ...

Как сегодня выглядит лейтенант Смальков из «Солдат»

Как сегодня выглядит лейтенант Смальков из «Солдат»

Многим телезрителям запомнился несуразный и излишне наивный лейтенант Смальков из сериала «Солдаты». Исполнитель этой роли, Игнатий Акрачков, признавался, что для него Валерий Геннадьевич стал любимым персонажем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх