Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился комментарием после ничьей с «Баварией» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов (2:2), которая позволила его команде пробиться в полуфинал (первая игра — 2:1).
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