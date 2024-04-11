Прокуратура: сотрудники Moldsilva незаконно продавали дрова. Кто окажется на скамье подсудимых

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) объявляет о предъявлении обвинения трем сотрудникам агентства Moldsilva в юго-западном регионе, которые в сентябре-декабре 2022 года незаконно продали древесины на сумму более 100 000 леев.