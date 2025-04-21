БлокнотРУ Подпольная организация «Дозор» уничтожает инфраструктуру киевского режима. Подпольная организация «Дозор» (D) смогла парализовать транспортные артерии Украины, уничтожив объекты инфраструктуры на ключевых участках железной дороги «незалежной».
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