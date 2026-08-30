❗️⚡️Оценка оперативно-тактических возможностей САУ Archer 8x8 в распоряжении ВС Швеции Агентство оборонных закупок Швеции (FMV) официально подтвердило факт передачи первых четырех единиц самоходных артиллерийских установок Archer на колесном шасси с осевой формулой 8x8, что ознаменовало начало реализации масштабной программы по интеграции 48 данных систем в структуру сухопутных войск.