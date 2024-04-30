Операторы FPV-дронов уничтожили склад и технику ВСУ на донецком направлении

Скриншот видео Операторы ударных FPV-беспилотников 1-го армейского корпуса "Южной" группировки войск уничтожили склад снарядов и технику военнослужащих ВСУ и украинских националистов на донецком направлении в зоне спецоперации РФ.
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