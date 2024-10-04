Алина Загитова и жена Роналду снялись в эффектных фотосессиях

Джорджина — обнаженная, а Алина — в восточном стиле. Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира (2019-й) и Европы (2018-й), российская фигуристка Алина Загитова в своем Telegram-канале опубликовала подборку снимков с фотосессии.