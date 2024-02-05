Биотехнологии: как человек учится «играть в Бога»

Неизменные законы природы все чаще корректируются человеком: пересадка органов, размножение без участие сперматозоида и яйцеклетки, лечение страшных заболеваний, эмбрионы «в пробирке»… Безусловно, все это поможет нам, людям, в будущем, однако до какого предела это развитие может дойти? В ноябре была опубликована статья, о том, что китайским ученым с использованием стволовых клеток приматов удалось получить химерных обезьянок.