Приметы и поверья на 3 мая 2024 года: почему в день Окликания Предков не отправлялись на рыбалку Анна РедькоДревние восточно-славянские обычаи и погодные признаки, которые сопровождают пятницу, 3 мая 2024 года, связаны с особым событием в народном календаре — днем, известным как Встреча Предков.