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Вечерний Новосибирск

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В Новосибирске задержали мошенников за хищение 6 миллионов у бойцов СВО

В Новосибирске задержали мошенников за хищение 6 миллионов у бойцов СВО

В Новосибирске оперативники задержали двух мужчин, похитивших выплаты бойцам СВО. Об этом сообщили 3 сентября в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области.

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