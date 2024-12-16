Юрист рассказала, как покупателей могут обманывать в магазинах

Магазины часто включают в цену вес упаковки.Для увеличения своей прибыли магазины иногда используют различные методы обмана, которые не противоречат законодательству, но могут привести к неожиданным расходам.
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