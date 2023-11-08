Совфед одобрил поправки в закон о выборах президента

Они касаются голосования в субъектах с военным положением, съемки и посещения журналистами заседаний избиркомов Совет Федерации на заседании в среду, 8 ноября, одобрил поправки в закон о выборах президента.
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