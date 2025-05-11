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Ученые совершили прорыв в области магнитного удержания, который может ускорить развитие термоядерной энергетики за счет более быстрых и точных способов улавливания высокоэнергетических частиц в термоядерных реакторах

﻿﻿Ученые совершили прорыв в области магнитного удержания, который может ускорить развитие термоядерной энергетики, предоставив более быстрый и точный способ удержания высокоэнергетических частиц в термоядерных реакторах.

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