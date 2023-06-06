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Все, что известно об убийстве бизнесмена на Глухарской к утру 6 июня

Полицейские продолжают розыск подозреваемого, который был одет в строительную форму. Неизвестный расстрелял 47-летнего директора стройфирмы «Монолит» на строительной площадке жилого комплекса «Жилье», расположенного на Глухарской улице в Северной столице утром 5 июня.

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