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На льду "ЦСКА-Арены" прошел фестиваль "Влюбленные в фигурное катание"

На льду "ЦСКА-Арены" прошел фестиваль "Влюбленные в фигурное катание"

14 февраля в Москве на льду стадиона “ЦСКА-Арена” прошло шоу “Влюбленные в фигурное катание”. Главная сюжетная линия - история влюбленных в исполнении Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, пишет Чемпионат.

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