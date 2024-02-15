На льду "ЦСКА-Арены" прошел фестиваль "Влюбленные в фигурное катание"

14 февраля в Москве на льду стадиона “ЦСКА-Арена” прошло шоу “Влюбленные в фигурное катание”. Главная сюжетная линия - история влюбленных в исполнении Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, пишет Чемпионат.
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