ГБУ СО «Новоаннинский ЦСОН» информирует, что в учреждении функционирует технология «Социальная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов».
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ГБУ СО «Новоаннинский ЦСОН» информирует, что в учреждении функционирует технология «Социальная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов».