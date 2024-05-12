Минобороны Украины обещает «конец спокойной жизни» из-за закона о мобилизации

Минобороны Украины пообещало «конец спокойной жизни» из-за закона о мобилизации Всему украинскому обществу следует мобилизоваться, и новый закон, вступающий в силу через неделю, облегчит учет граждан, сообщили в Минобороны Украины.
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