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Аргументы и Факты

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За подрыв Керченского моста объявили в розыск гражданина Грузии и украинца

За подрыв Керченского моста объявили в розыск гражданина Грузии и украинца

Правоохранители объявили в международный розыск гражданина Грузии Александра Инасаридзе, а также гражданина Украины Сергея Андрейченко, которых подозревают в участии в подрыве Керченского моста в 2022 году.

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