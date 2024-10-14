За подрыв Керченского моста объявили в розыск гражданина Грузии и украинца

Правоохранители объявили в международный розыск гражданина Грузии Александра Инасаридзе, а также гражданина Украины Сергея Андрейченко, которых подозревают в участии в подрыве Керченского моста в 2022 году.
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