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Железная дорога будущего. В поездах РЖД появится робот-проводник

Железная дорога будущего. В поездах РЖД появится робот-проводник

При этом глава РЖД считает, что роботизированные системы не смогут полностью заменить человека Первый в мире робот-проводник в скором времени начнет работать в поездах РЖД.

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