Китай

1 подписчик

Свежие комментарии

  • NNN NNN
    А долгов сколько?265 млрд долларов...

Вице-премьер Госсовета КНР призвал многонациональные компании расти вместе с китайской экономикой

Циндао, 17 июля /Синьхуа/ -- Вице-премьер Госсовета КНР Ху Чуньхуа в четверг призвал транснациональные компании разделить возможности высококачественного развития и открытости высокого уровня Китая, чтобы расти вместе с китайской экономикой.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх