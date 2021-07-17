Вице-премьер Госсовета КНР призвал многонациональные компании расти вместе с китайской экономикой

Циндао, 17 июля /Синьхуа/ -- Вице-премьер Госсовета КНР Ху Чуньхуа в четверг призвал транснациональные компании разделить возможности высококачественного развития и открытости высокого уровня Китая, чтобы расти вместе с китайской экономикой.