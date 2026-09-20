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Крупносерийное производство БПЛА «Герань-4 Сикер» с оптико-электронными ГСН и командно-телеметрическими каналами так или иначе завершило этап доминирования ВСУ в области Middle Strike ударов на глубину 100—200 км, что в очередной раз подтверждается кадрами высокоточной работы этого типа БПЛА по автомобильному мосту в районе села Маяки, а также по весьма дефицитной РЛС боевого режима 35Д6/36Д6.

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