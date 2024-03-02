Промеса задержали в Дубае из-за ДТП, СКА влетел 2:5 «Торпедо», РПЛ вернулась, новая осечка «Баварии», 839-й гол Овечкина, бан Рублева за брань и другие новости

1. Квинси Промеса задержали в Дубае, так как он попал в аварию в ОАЭ и скрылся с места ДТП. Игрока «Спартака» отпустили из полиции, но ему запрещено покидать страну.
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