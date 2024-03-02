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Не только о футболе

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  • Лена Мисько
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Промеса задержали в Дубае из-за ДТП, СКА влетел 2:5 «Торпедо», РПЛ вернулась, новая осечка «Баварии», 839-й гол Овечкина, бан Рублева за брань и другие новости

1. Квинси Промеса задержали в Дубае, так как он попал в аварию в ОАЭ и скрылся с места ДТП. Игрока «Спартака» отпустили из полиции, но ему запрещено покидать страну.

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Комментарии
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Лена Мисько
Прямо жаль, что приперся 🤣 на всю страну обосрался... вместе с Аршавиным и Максимом Комаровым  жопы свои холодной водой помыли?
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3 час.
сергей озеров
Совесть не при чем,просто совсем идиотом быть не хочется,наговорил он гадостей не мало и,если бы Спартак проиграл,все бы прокатило,еще бы и добавил чего со словами-я  же говорил... А так то теперь,кроме шляпы правильно бы и извиниться перед Абаскалем,уж больно по хамски выступил.
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3 час.
Лена Мисько
согласна, с наличием у него совести - я переборщила
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2 час.

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