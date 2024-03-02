Промеса задержали в Дубае из-за ДТП, СКА влетел 2:5 «Торпедо», РПЛ вернулась, новая осечка «Баварии», 839-й гол Овечкина, бан Рублева за брань и другие новости

сергей озеров

Совесть не при чем,просто совсем идиотом быть не хочется,наговорил он гадостей не мало и,если бы Спартак проиграл,все бы прокатило,еще бы и добавил чего со словами-я же говорил... А так то теперь,кроме шляпы правильно бы и извиниться перед Абаскалем,уж больно по хамски выступил.