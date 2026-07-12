Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 536 подписчиков

Они уже захватили Россию: Цифры, о которых не говорят. Почему мигрантам нет хода в Чечню и Дагестан

Они уже захватили Россию: Цифры, о которых не говорят. Почему мигрантам нет хода в Чечню и Дагестан

Почему в одних регионах России введены запреты на различную трудовую деятельность мигрантов, а в других нет? Почему где-то приезжих мало, а где-то – пруд пруди? Царьград озадачился этими непростыми вопросами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии