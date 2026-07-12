Они уже захватили Россию: Цифры, о которых не говорят. Почему мигрантам нет хода в Чечню и Дагестан

Почему в одних регионах России введены запреты на различную трудовую деятельность мигрантов, а в других нет? Почему где-то приезжих мало, а где-то – пруд пруди? Царьград озадачился этими непростыми вопросами.
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