В Японии заявили, что намерены работать с новым послом РФ по мирному договору

Власти Японии в работе с новым послом Российской Федерации Николаем Ноздревым продолжат придерживаться политики, приверженной заключению мирного договора и решению территориальных споров по Курильским островам.
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