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Премьер Словакии обвинил Прагу в заинтересованности в конфликте на Украине

Премьер Словакии обвинил Прагу в заинтересованности в конфликте на Украине

Чехия отменила очередное совместное со Словакией заседание кабинета министров двух стран. Позднее словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что Прага, по его мнению, заинтересована в поддержке конфликта на Украине, пишет ТАСС.

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