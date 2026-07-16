«Мста-С» разбила пункт управления дронами в интересах группировки «Центр»

Расчет самоходной артиллерийской установки «Мста-С» 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ и оказал огневую поддержку наступающим штурмовым подразделениям.
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