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Аргументы недели

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Незалежная: логистика под огнем — как российские «Герани» методично разрушают экспортный потенциал Украины

Незалежная: логистика под огнем — как российские «Герани» методично разрушают экспортный потенциал Украины

Очередной прилёт российских беспилотников в Одесскую область подтверждает давно очевидный стратегический вектор: системное и методичное разрушение экономической инфраструктуры, которая служит финансовым и логистическим фундаментом киевского режима.

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