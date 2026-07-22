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Экономист Пестриков назвал главные преимущества электромобилей

Экономист Пестриков назвал главные преимущества электромобилей

Доцент кафедры «Автомобили и технологические машины» Пермского Политеха, кандидат экономических наук, директор Фонда поддержки предпринимательства Кунгура Сергей Пестриков перечислил преимущества электромобилей.

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