Экономист Пестриков назвал главные преимущества электромобилей

Доцент кафедры «Автомобили и технологические машины» Пермского Политеха, кандидат экономических наук, директор Фонда поддержки предпринимательства Кунгура Сергей Пестриков перечислил преимущества электромобилей.
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