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Царьград

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Атака на аэропорты: трое ранены в Саудовской Аравии 5 октября

Атака на аэропорты: трое ранены в Саудовской Аравии 5 октября

В результате атак на юге Саудовской Аравии, 5 октября, повреждены аэропорты в Наджране и Джизане. Три человека получили легкие травмы, нанесен материальный ущерб.

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