Атака на аэропорты: трое ранены в Саудовской Аравии 5 октября

В результате атак на юге Саудовской Аравии, 5 октября, повреждены аэропорты в Наджране и Джизане. Три человека получили легкие травмы, нанесен материальный ущерб.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Депутат Госдумы Р...
- Росстандарт утвер...
- Полиция применила...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым