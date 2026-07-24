Глава испанской Ла Лиги обвинил ФИФА в разрушении футбола и призвал Инфантино уйти в отставку

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что президент ФИФА Джанни Инфантино должен уйти в отставку и обвинил руководящий орган в «разрушении футбольной индустрии» путем расширения международных соревнований за счет национальных лиг и клубов.