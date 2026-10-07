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Царьград

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Адвокат сообщил, что Лидия Мониава останется главой фонда

Адвокат сообщил, что Лидия Мониава останется главой фонда

Адвокат Михаил Бирюков сообщил, что Лидия Мониава останется на посту главы фонда "Дом с маяком". Уголовное дело о распространении фейков прекратили.

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